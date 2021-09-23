Скабелка: неважно, сколько ты создаёшь моментов, если совершаешь глупые ошибки

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка высказался после поражения в матче с «Витязем» (2:3) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

«Мы с большим трудом забиваем голы, но делаем невынужденные ошибки, передачи, которые приводят к голевым моментам и к голам, удаляемся в средней зоне. Команда сегодня неплохо двигалась, взаимодействовала. Мы нанесли 49 бросков в створ, забили всего два гола. Неважно, сколько ты создаёшь моментов и проводишь времени в атаке, если ты совершаешь такие глупые ошибки, тебе придётся догонять соперника по счёту, что сегодня и произошло.

За последнее время мы получили много негативных эмоций, возможно, это не позволяет ребятам играть под воротами более раскрепощённо. Я не могу ругать за незабитые голы. Конечно, я очень недоволен и мне сложно контролировать эмоции, когда хоккеисты допускают невынужденные ошибки. Здесь не может быть оправданий, ничего другого. Возможно, не хватает уверенности в себе при реализации моментов. Когда соперник переигрывает тебя по игре, то вопросов нет, но когда ты делаешь ошибки и проигрываешь, наступает серьёзное разочарование в результате», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.