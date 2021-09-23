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Немировски прокомментировал четвёртое поражение «Торпедо» подряд

Немировски прокомментировал четвёртое поражение «Торпедо» подряд
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги матча с финским «Йокеритом» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Для команды это уже четвёртое поражение кряду.

«Я согласен с тем, что классная команда не должна пропускать на последних минутах. Может быть, мы пока не достигли того, чтобы называться классной командой. Но мы можем достичь этого. Четыре поражения подряд — это обидно, но нет времени опускать голову. Лидеры играют чуть лучше и лучше. Но добавлять надо всем тройкам нападения, неправильно всё сводить к игре первых двух звеньев», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в Нижнем Новгороде сыграет с московским «Динамо».

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