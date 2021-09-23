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Шатан: ИИХФ не должна постоянно волноваться, приедут игроки из НХЛ на Олимпиаду или нет

Шатан: ИИХФ не должна постоянно волноваться, приедут игроки из НХЛ на Олимпиаду или нет
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Президент Союза хоккея Словакии Мирослав Шатан поделился мнением об итогах работы Рене Фазеля на посту президента ИИХФ, а также прокомментировал участие НХЛ в Олимпийских играх — 2022.

«Не хотел бы делать никаких предсказаний и угадывать результат выборов президента ИИХФ. Надеюсь, мы получим президента, который будет оптимальным образом представлять ИИХФ в следующей главе развития организации. Сегодня была отличная игра, Фазель сделал невероятно много для ИИХФ и хоккея в целом. Было здорово всех увидеть, спасибо российской принимающей стороне за это.

Я считаю, что всегда должны играть лучшие против лучших. Это здорово, когда игроки НХЛ приезжают на Олимпиаду. Знаю, что на ОИ-2018 было не так уж просто без игроков НХЛ. Здорово, что сейчас нашли решение, но это временное решение. Очевидно, что одна из задач для следующего президента ИИХФ — найти долгосрочное решение. ИИХФ не должна постоянно волноваться, приедут игроки из НХЛ или нет. Это должно быть решено на долгий срок.

На моей первой Олимпиаде в 1994 году игроков НХЛ не было. В 1998 году, когда игроки НХЛ смогли поехать на турнир, мы все были рады, что можем соревноваться в формате лучшие против лучших. Очевидно, что к турниру с игроками НХЛ приковано гораздо больше внимания, чем к олимпийскому хоккейному турниру без них. Очень важно, что Рене удалось привезти игроков на Олимпиаду. К сожалению, затем начались проблемы, связанные с деньгами. Но самое важное, чтобы у нас был календарь турниров и мы нашли долгосрочное решение вопроса», — передаёт слова Шатана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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