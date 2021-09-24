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Кожевников: лучшим поздравлением от Хартли стали бы Мирошниченко и Чистяков в составе

Кожевников: лучшим поздравлением от Хартли стали бы Мирошниченко и Чистяков в составе
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поздравление от Боба Хартли с днём рождения, а также предстоящие выборы президента ИИХФ.

«Порадовало, что «Авангард» и его главный тренер Боб Хартли после матча со «Спартаком» персонально поздравили с днём рождения? Если бы наш североамериканский друг поставил в состав «Авангарда» Мирошниченко, Чистякова и другую талантливую молодёжь, если бы за океан раньше времени не улетел Чинахов, то для меня это было бы действительно искреннее поздравление. И не только для меня, но и для всех ветеранов и болельщиков российского хоккея. А так — всего лишь очередной пиар от Балашихи.

Огорчился, что в такой день «Спартак» без шансов уступил «Авангарду»? После тяжёлой предсезонки родной клуб на старте чемпионата выдал небольшую победную серию, появилась надежда. Но проверку крепкими соперниками красно-белые пока не проходят, невооружённым глазом видны проблемы, есть опасения за результат. Сегодня в Нижнекамске клуб начинает первое гостевое турне, посмотрим, что получится в матче с середнячком.

Что ещё отмечу в последние дни? Глобальный вопрос. Эпоха Рене Фазеля завершается, многие годы он хорошо отстаивал интересы хоккейной Европы и взаимодействовал с Россией. Да, в последнее время давление на Фазеля увеличилось, мы это увидели в истории с Минском, у которого отняли чемпионат мира, с флагом Беларуси в Риге. Надеюсь, в предстоящие выходные в Санкт-Петербурге удастся его найти и выбрать.

Сегодня хоккей, спорт в целом — это большая политика. В ИИХФ много говорящих голов типа того же Хартли, с улыбкой делающих свои дела. На словах они будут поздравлять россиян с днями рождения, а на деле пускать наших игроков, как в случае с Мирошниченко или Чистяковым, — в «расход», засуживать. Поэтому России нужен новый и сильный Фазель!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

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