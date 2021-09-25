Овечкин: игроки «Вашингтона» по-прежнему верят, что смогут завоевать Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России по хоккею Александр Овечкин поделился ожиданиями от предстоящего сезона НХЛ.

«Я буду стараться показать свою лучшую игру. Понятно, что прошлый сезон был коротким, но при этом было очень много матчей. Из-за этого организм хуже восстанавливается, поэтому даже небольшую травму вылечить было труднее.



Насколько изменения в «Вашингтоне» полезны, учитывая три последних сезона? Конечно, несколько игроков в составе поменялись, но основная группа ребят, которые были в команде, когда мы выиграли Кубок, всё ещё с нами. Поэтому нам просто нужно продолжать играть, и мы по-прежнему верим, что сможем завоевать Кубок.



Когда смотрю на некоторые имена, которые обхожу в списке снайперов, даёт ли это представление о том, чего добился в хоккее? Да, безусловно, но я стараюсь не думать об этом. Я стараюсь выходить на лёд, играть в хоккей и делать всё, что в моих силах», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.