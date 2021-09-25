Первый вице-президент ИИХФ Бржиза рассказал о целях федерации при новом руководстве

Новоизбранный первый вице-президент ИИХФ Петр Бржиза рассказал о целях федерации при новом руководстве.

«Развитие хоккея обсуждалось всеми кандидатами. Это и новые источники дохода, новые технологии. Впереди много задач, сейчас надо объединить Совет, распределить обязанности, создать рабочие комитеты, которые будут разрабатывать конкретные темы. Впереди много работы, но у нас хорошая команда с отличной химией. В ближайшие месяцы мы все вместе сможем наметить себе новые задачи.

Чемпионат мира – только один из источников дохода, и в последние семь лет его уровень растёт вместе с количеством зрителей на трибунах и по телевизору. Наша цель, чтобы каждый год ЧМ был ещё лучше, мы видим, что всё больше игроков НХЛ участвуют в турнире.

Но мы говорим не только об элитном дивизионе, но и о дивизионах 1А, 1В, более низких дивизионах. Мы хотим ещё больше продвигать хоккей, делать чемпионаты мира во всех дивизионах лучше с каждым годом. Это наша цель на следующие годы.

В следующем месяце мы начнём переговоры с основными причастными организациями – КХЛ, Альянсом европейских клубов, Hockey Europe, будем выстраивать наши взаимоотношения. В прошлом мы уже проводили круглый стол по хоккею, продолжим работать в этом формате, обсуждать вопросы с партнёрами, клубами и странами», — передаёт слова Бржизы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.