Виртанен дебютирует за «Спартак» в первой тройке с Лехтеря и Широковым

Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и московским «Спартаком». Матч состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В составе «Спартака» дебютный матч сыграет форвард Джейк Виртанен. Игру пропустит нападающий Эмиль Петтерссон.



«Спартак»:



Данск (Красиков);



Хед — Ержабек, Широков — Лехтеря — Виртанен;

Вишневский — Никишин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;

Мамкин — Рылов, Цыплаков — Д. Квартальнов — Талалуев;

Брынцев — Миллер, Авцин — Шашков — Баранов.



У хозяев вернулся в строй форвард Джордан Уил.



«Ак Барс»:



Билялов (Бобков);



Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Уил — Коваленко;

Адамчук — Рукавишников, Воронков — Галимов — Сафонов;

А. Квартальнов — Лямкин, Тарасов — Линдхольм — Петров.