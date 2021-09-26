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Виртанен дебютирует за «Спартак» в первой тройке с Лехтеря и Широковым

Виртанен дебютирует за «Спартак» в первой тройке с Лехтеря и Широковым
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Стали известны составы команд на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между казанским «Ак Барсом» и московским «Спартаком». Матч состоится в Казани на «Татнефть-Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе «Спартака» дебютный матч сыграет форвард Джейк Виртанен. Игру пропустит нападающий Эмиль Петтерссон.

«Спартак»:

Данск (Красиков);

Хед — Ержабек, Широков — Лехтеря — Виртанен;
Вишневский — Никишин, Дроздов — Локтионов — Хохлачёв;
Мамкин — Рылов, Цыплаков — Д. Квартальнов — Талалуев;
Брынцев — Миллер, Авцин — Шашков — Баранов.

У хозяев вернулся в строй форвард Джордан Уил.

«Ак Барс»:

Билялов (Бобков);

Кэмпфер — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;
Юдин — Журавлёв, Кагарлицкий — Уил — Коваленко;
Адамчук — Рукавишников, Воронков — Галимов — Сафонов;
А. Квартальнов — Лямкин, Тарасов — Линдхольм — Петров.

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