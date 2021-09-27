Дмитрий Орлов мощным силовым приёмом сбил с ног форварда «Бостона» Лауко

В предсезонном матче «Бостона» и «Вашингтона» российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов применил силовой приём против чешского нападающего Якуба Лауко и сбил соперника с ног.

Матч состоялся в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершился победой «Бостона» в серии буллитов (2:2, 3:2 по буллитам).

В составе победителей отличились Джейк Дебраск и Эрик Хаула. Также Дебраск реализовал победный буллит. За столичный клуб забивали Джо Снивели и Гарретт Пилон. Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов завершил матч с коэффициентом полезности «-1». Голкипер Илья Самсонов, нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не попали в состав команды на матч с «Бостоном».

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», она пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».