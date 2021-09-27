Виртанен — о переходе в «Спартак»: очень рад играть с такими умными партнёрами

Форвард «Спартака» Джейк Виртанен поделился эмоциями от перехода в клуб.



«Правда, такого опыта у меня ещё не было, приехать в команду и сразу отправиться на выезд. Но спасибо одноклубникам, мне очень помогают все, и мне всё здесь очень нравится. К сожалению, я мало видел сами города, но еда очень вкусная – понравились особенности кухни в Татарстане.



На матче в Нижнекамске особенно впечатлила поддержка болельщиков «Спартака»? Да, в НХЛ нет такой поддержки болельщиков на гостевых играх. Очень приятно было ощутить такую поддержку – возникало чувство, что мы играем дома, а не в гостях. Это невероятно – помогло нашим парням завестись и добыть важную победу. Жду не дождусь, когда и сам буду играть при такой поддержке болельщиков «Спартака».



Мне очень нравится в команде. Даже те, кто не говорит по-английски, всё равно пытаются общаться со мной и жестами, и по-русски, все очень дружелюбные. Те же, кто играл в НХЛ ранее, помогают мне с адаптацией – они уже проходили через это и хорошо понимают, каково мне сейчас. Повторюсь, мне здесь очень нравится и все стараются мне помочь. В «Спартаке» всё организовано на высшем уровне – в команде созданы все условия, чтобы мы могли заниматься только хоккеем. Благодарен руководству «Спартака» за приглашение, доверие и теплый приём.



По своему опыту могу сказать, что русские игроки обладают высоким уровнем мастерства, очень высоким игровым IQ. Это касается не только НХЛ – уже и здесь, в КХЛ, я это увидел. Очень рад играть с такими умными партнёрами. Даже то, что я играю или наблюдаю за ними, поможет мне стать лучше.



В «Ванкувере» вместе со мной играл Элиас Петтерссон. За «Спартак» играет его старший брат, Эмиль Петтерссон. Уже обсуждали это вместе? Да, я уже говорил с Эмилем о его брате. Надеюсь, что Элиас скоро подпишет новый контракт с «Ванкувером». Эмиль и Элиас очень похожи по манере игры и катания – даже одинаково выглядят на льду. Вообще забавно, что я меняю команду – и всё равно вижу того парня, с которым уже играл! Я рад, что у нас есть такой игрок, и уверен, что у нас будет отличная «химия» на площадке», — приводит слова Виртанена пресс-служба клуба.