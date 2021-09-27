Известный агент Дэн Мильштейн поддержал российских хоккеистов НХЛ

Известный хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы многих российских игроков в Северной Америке, дал оценку ролику, продвигаемому Национальной хоккейной лигой, в котором рассказывается о популярных хоккеистах, с заголовком «Будущее хоккея наступило». При этом в ролике не упомянут ни один российский игрок.



«В проморолике «Будущее хоккея» нет ни одного игрока НХЛ, родившегося в России. Но, тем не менее, трое из них входят в топ-10 по версии NHL Network. Абсурд!» — написал Мильштейн в своём «твиттере».



Ранее NHL Network составил ежегодный рейтинг топ-50 лучших игроков Национальной хоккейной лиги перед стартом нового сезона. В голосовании принимали участие болельщики. В десятку лучших вошли россияне Никита Кучеров и Андрей Василевский из «Тампы», а также Артемий Панарин из «Рейнджерс».