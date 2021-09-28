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Гол Чинахова помог «Коламбусу» уверенно обыграть «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ

Гол Чинахова помог «Коламбусу» уверенно обыграть «Питтсбург» в выставочном матче НХЛ
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялась выставочная встреча перед стартом регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвигз» и «Коламбус Блю Джекетс», которая завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт в конце первого периода – отличился 20-летний российский нападающий «мундиров» Егор Чинахов. Следующее взятие состоялось в заключительном игровом отрезке, заброшенную шайбу на свой счёт записал Адам Боквист. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота в исполнении Эмиля Бемстрёма.

Егор Чинахов в этой игре провёл на льду 13 минут 22 секунды и заработал коэффициент полезности «+1».

Отметим, что второй матч между этими командами пройдёт в ночь на воскресенье, 10 октября. Он состоится в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена». Начало матча – 2:00 мск.

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28 сентября 2021, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Chinakhov (Харрингтон, Sillinger) – 16:28' (5x5)   0:2 Боквист (Тексье) – 44:10' (5x5)   0:3 Бемстрём (Danforth) – 57:43' (en)
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