Джейк Виртанен забил первый гол за «Спартак», поразив ворота московского «Динамо»

В эти минуты идёт матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором московское «Динамо» встречается со «Спартаком». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации. Счёт после второго периода — 3:2 в пользу подопечных Алексея Кудашова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 35-й минуте при счёте 1:0 в пользу бело-голубых новичок красно-белых Джейк Виртанен докатился до левой точки вбрасывания и бросил с кистей. Шайба от клюшки Вячеслава Войнова залетела в ближнюю девятку.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для Виртанена этот гол стал первым за «Спартак». Он проводит лишь второй матч за новую команду.

Напомним, в начале сентября экс-нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен подписал контракт с московским «Спартаком». Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.