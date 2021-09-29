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Голкипер «Чикаго» – о приходе Флёри: мне нравится конкуренция. Я хочу быть первым номером

Голкипер «Чикаго» – о приходе Флёри: мне нравится конкуренция. Я хочу быть первым номером
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Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кевин Ланкинен поделился мнением о приходе в клуб вратаря Марка-Андре Флёри.

«Я по-прежнему хочу быть первым номером. Это моя цель. Мне нравится конкуренция. Считаю, если ты хочешь стать лучшим, нужно учиться у лучших, конкурировать с лучшими, и, в конце концов, побеждать лучших.

Флери – это человек, которого я очень уважаю. Он через многое прошёл. Он находится в том положении, в котором однажды хочу оказаться и я.

Возможность лучше его узнать, поучиться у него, посоревноваться с ним – будет огромным плюсом», – цитирует Ланкинена The Score.

Напомним, после обмена в стан «ястребов» из «Вегас Голден Найтс» 36-летний канадец взял паузу, чтобы обдумать свое будущее. Сообщалось, что он был готов завершить карьеру. После завершения сезона-2021/2022 вратарь может стать неограниченно свободным агентом.

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