Голкипер «Чикаго» – о приходе Флёри: мне нравится конкуренция. Я хочу быть первым номером

Голкипер «Чикаго Блэкхоукс» Кевин Ланкинен поделился мнением о приходе в клуб вратаря Марка-Андре Флёри.



«Я по-прежнему хочу быть первым номером. Это моя цель. Мне нравится конкуренция. Считаю, если ты хочешь стать лучшим, нужно учиться у лучших, конкурировать с лучшими, и, в конце концов, побеждать лучших.



Флери – это человек, которого я очень уважаю. Он через многое прошёл. Он находится в том положении, в котором однажды хочу оказаться и я.



Возможность лучше его узнать, поучиться у него, посоревноваться с ним – будет огромным плюсом», – цитирует Ланкинена The Score.

Напомним, после обмена в стан «ястребов» из «Вегас Голден Найтс» 36-летний канадец взял паузу, чтобы обдумать свое будущее. Сообщалось, что он был готов завершить карьеру. После завершения сезона-2021/2022 вратарь может стать неограниченно свободным агентом.