Капитан «Торонто» Таварес поделился мнением о возвращении Мэттьюса в общую группу

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о том, что форвард Остон Мэттьюс провёл первую тренировку с общей группой после операции, которая прошла в августе.
«Было здорово его видеть. Конечно, очень важно, что он в команде как на льду, так и вне его. Здорово видеть его прогресс, будем надеяться на его скорейшее возвращение.
Для него нет предела совершенству. Он хочет продолжать развиваться и не делать перерывов в том, что его делает успешным. Впечатляет, что в прошлом сезоне он играл с травмой, но всё равно нашёл способ адаптировать свою игру к новым условиям. У него уникальный бросок. Я знаю, об этом много говорят, но он также обладает способностью адаптироваться, когда у него нет пространства или возможности проявить свои лучшие качества. Будь то травма или соперник, который отбирает у него время и пространство. Он является стабильным и опасным игроком, потому что находит разные способы играть результативно», – цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ на русском языке.
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