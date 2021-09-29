Капитан «Торонто» Таварес поделился мнением о возвращении Мэттьюса в общую группу

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о том, что форвард Остон Мэттьюс провёл первую тренировку с общей группой после операции, которая прошла в августе.

«Было здорово его видеть. Конечно, очень важно, что он в команде как на льду, так и вне его. Здорово видеть его прогресс, будем надеяться на его скорейшее возвращение.

Для него нет предела совершенству. Он хочет продолжать развиваться и не делать перерывов в том, что его делает успешным. Впечатляет, что в прошлом сезоне он играл с травмой, но всё равно нашёл способ адаптировать свою игру к новым условиям. У него уникальный бросок. Я знаю, об этом много говорят, но он также обладает способностью адаптироваться, когда у него нет пространства или возможности проявить свои лучшие качества. Будь то травма или соперник, который отбирает у него время и пространство. Он является стабильным и опасным игроком, потому что находит разные способы играть результативно», – цитирует Тавареса официальный сайт НХЛ на русском языке.