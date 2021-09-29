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Мальте Стрёмвалль пополнил список травмированных игроков

Мальте Стрёмвалль пополнил список травмированных игроков
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Нападающий минского «Динамо» Мальте Стрёмвалль пополнил список травмированных игроков, сообщает официальный сайт минчан.

Шведский нападающий получил повреждение в концовке игры с «Амуром» (2:1). Помимо Стрёмвалля в составе белорусской команды восстанавливаются после травм Артём Демков, Сергей Кузнецов и Игорь Мартынов.

В текущем сезоне Стрёмвалль провёл семь матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и набрал в них семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. После 10 игр минчане набрали 11 очков и занимают седьмое место в таблице Западной конференции КХЛ.

В следующей встрече «Динамо» встретится с «Нефтехимиком» сегодня, 29 сентября. Начало матча – в 19:10 мск.

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