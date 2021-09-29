Кенневилль: у Мамина есть качества игрока НХЛ, которые должны быть у габаритного форварда

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль поделился мнением о форварде Максиме Мамине в тренировочном лагере.



«У него есть все качества игрока НХЛ, которые вы хотите видеть в габаритном крайнем форварде. У него хорошее катание, он умеет двигаться и бросать по воротам.

Для него это хорошая возможность показать, что он может играть здесь и занять место в основном составе. Но это будет сложная задача для всех. И на командном собрании мы говорили об этом. Наша глубина состава составляет шесть потенциальных звеньев, и всегда будут некоторые сюрпризы… Не могу сказать, что он нас удивил, но могу сказать, что у нас будут некоторые изменения», – цитирует Кенневилля официальный сайт НХЛ на русском языке.