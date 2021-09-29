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Лямся: «Салават» пропустил всего 16 голов в сезоне. В защите играем хорошо

Лямся: «Салават» пропустил всего 16 голов в сезоне. В защите играем хорошо
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2).

«Думаю, что первые 20 минут получились лучшим периодом в нашем исполнении. мы контролировали шайбу, строго играли в защите. Забили в большинстве, все четыре звена играли так, как мы хотели. Конечно, мы рады трём голам в большинстве. Однако потом начали играть в стиле соперника, этого не нужно было делать. В третьем периоде играли неправильно тактически, много отдавали сопернику шайбу. Но отмечу дисциплину, всего два удаления у нас было за весь матч. Мы сыграли с хорошим соперником. Это была непростая встреча.

Плэтт совершает много ошибок? Я думаю, что все четыре звена сегодня сыграли строго. Не могу сказать, что Плэтт играл плохо, он выходил в меньшинстве. Главное, что мы набрали два очка. Хоккей — это командная игра.

Бирюков удалился в ненужный момент? Не могу сказать, что Бирюков действует плохо. Мы всего пропустили 16 голов, в защите играем хорошо. В команде есть отличная конкуренция, мы им довольны. Не забывайте, что травмированы Хафизуллин и Ларсен», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

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