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«Ему наложили несколько швов». Лямся рассказал о травме Николая Кулёмина

«Ему наложили несколько швов». Лямся рассказал о травме Николая Кулёмина
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (3:2) рассказал о травме нападающего Николая Кулёмина.

«Что случилось с Кулёминым? Надеюсь, что он вернется к следующему матчу. Соперник попал ему клюшкой по лицу, ему наложили несколько швов.

Когда вернётся Ларсен? Завтра он будет на арене, посмотрим на его состояние после долгой паузы», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

Отмечается, что у форварда ушибленная рана верхней губы, рваная рана слизистой верхней челюсти. Кулёмин сыграл всего 16 секунд в третьем периоде.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Республики Башкортостан и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

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