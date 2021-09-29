Квартальнов: Уил сдал три теста, все отрицательные! Мы что, повезём сюда сомнительных?

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после встречи с «Йокеритом» (3:4 ОТ) прокомментировал информацию о том, что у одного из не допущенных до матча игроков казанцев оказался положительный тест на коронавирус.
«Уил три теста сдал. Уил сдал три теста! Официально есть три теста! Три. Все — отрицательные. Мы что, зная прошлый год, повезём сюда кого-то даже сомнительного? Ну, ребят… Я уже сказал, вообще не хочется это обсуждать», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». В КХЛ прокомментировали эту ситуацию.
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл казанский «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
- 29 сентября 2021
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