Гатиятулин: рано расслабились, поведя 3:0 со СКА, уверенность переросла в самоуверенность

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи со СКА (3:4 Б).

«Хорошо начали игру, повели в счёте. Где-то рано расслабились, дали сопернику вернуться в игру своими необдуманными действиями. Наделали кучу ошибок, получили ненужные удаления, упустили инициативу. Есть много над чем работать, буду в этом направлении также вести работу, стараться доводить такие матчи до победы.

Следим за своей игрой, считаю, что наши ошибки повлияли — отдали инициативу, стали невынужденно терять шайбу, удаления ненужные. Всё привело к такому результату.

Корректировка задания после того, как повели 3:0? У нас был план на игру, надо было продолжать играть, ни в коем случае не уходить в оборону, контролировать шайбу, больше играть с шайбой. Видимо, где-то уверенность переросла в самоуверенность, наделали ненужных ошибок.

Не было отдельных указаний команде, когда в воротах СКА появился Аскаров. Мы к каждому матчу готовимся, сосредотачиваемся на нём. Было указание играть в свой хоккей, создавать моменты, больше идти на ворота, создавать отскоки, подборы. Чуть-чуть не хватило в этих моментах», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.