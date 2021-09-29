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Гатиятулин — о судействе со СКА: если будут основания, «Трактор» сделает запрос

Гатиятулин — о судействе со СКА: если будут основания, «Трактор» сделает запрос
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча со СКА (3:4 Б) прокомментировал работу судей.

«Будет ли «Трактор» подавать протест на работу судей? Не могу ничего комментировать, сейчас пересмотрим моменты. Если будут какие-то основания, требующие объяснений, сделаем какой-то запрос. Нам больше надо на своей игре сосредоточиться, играть матч до финальной сирены, а не при счёте 3:0 позволять себе отклониться от игрового задания.

Абрамов? Не сказал бы, что он в чеккерском звене, Слава Основин тоже там играет, не сказал бы, что он чеккер. Виталию нужно время на адаптацию, чтобы чуть перестроиться. Он старается, отдаётся в каждом игровом моменте. Думаю, он будет прибавлять от игры к игре», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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