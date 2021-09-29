Марченко: после первого буллита голова дальше уже не соображает

Нападающий СКА Кирилл Марченко поделился эмоциями после победы в матче с «Трактором» (4:3 Б).



«Хорошая игра. Не хотелось начинать с 0:3, хотелось играть в свой хоккей. Но так получилось, что первыми пропустили три гола, два рикошета было. Не забили в большинстве, поплатились за это. Пропустили ненужные голы. Слава богу, вытащили игру, выровняли и добились победы.

Заставило задуматься, почему мы две встречи начинаем с 0:3 и 1:4. Это не есть хорошо и так не стоит делать. Считаю, команда со мной согласится. Нужно начинать играть с первых минут. Вели бы мы 3:0, так бы и выиграли. Не пришлось бы тратить лишних сил на камбэки.

Почему только один гол в большинстве? Два же, там Кузьменко ещё забил (через две секунды после выхода игрока «Трактора» со скамейки штрафников. — Прим. «Чемпионата»). Ну, в наших кругах это большинство. Две шайбы из трёх в большинстве… А как мы забили третий? А, Ожиганов забросил. Времени в большинстве было много. В первом периоде три попытки, надо было забивать. Но мы как-то то ли не ожидали, то ли не были готовы к этому и ничего не показали. Во втором периоде собрались, «пять на пять» начали играть и «пять на четыре» — пошли голы.

Сложно ли бросать два раза за серию? Думал об этом. Вроде у меня первый раз в карьере на таком уровне. Настраиваешься на первый буллит, задача — забить его. Дальше голова уже не соображает. На второй вышел, там больше психологическое давление. Я ему забил, он должен волноваться. Думал только про это. Выкатился да бросил. Делал так раньше один буллит, машинально его бросил. Хорошо, что прошло», — передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.