«Виннипег» нанёс «Эдмонтону» крупное поражение в предсезонке, у Свечникова – 1+2

В предсезонном матче «Виннипег Джетс» дома обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дженсен Харкинс (2), Евгений Свечников, Остин Погански и Кайл Коннор. Российский нападающий Свечников за 10.27 на площадке кроме шайбы записал на свой две результативные передачи, пять раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «+3».

В составе «Эдмонтона» единственный гол забил Брэд Мэлоун. Российский голкипер Илья Коновалов за 32.14 на льду совершил 16 сейвов из 19 бросков. Другой вратарь Стюарт Скиннер сделал семь сейвов из девяти бросков.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».