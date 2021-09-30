Кэмпбелл: уверен, с таким настроем «Торонто» обязательно добьётся успеха

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Джек Кэмпбелл поделился ожиданиями от нового сезона НХЛ.
«Мы очень высоко подняли планку, и нам нужно каждый день проводить на высочайшем уровне, чтобы выполнить поставленную задачу. Только так. Мы должны концентрироваться на текущем моменте, полностью выкладываться на тренировках, а затем играть с полной отдачей. Это поможет нам набрать ход.
Играть в НХЛ очень тяжело, у нас непростой дивизион. Мы должны пробиться в плей-офф, а значит каждый из нас должен учиться, чтобы с каждым днём становиться сильнее. Я уверен, что с таким настроем мы обязательно добьёмся успеха в регулярном чемпионате и плей-офф. Нужно только быть командой», – цитирует Кэмпбелла официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на интервью подкасту NHL @TheRink.
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