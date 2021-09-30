Голкипер «Коламбуса» Тарасов признан второй звездой матча с «Сент-Луисом»

Российский вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Даниил Тарасов признан второй звездой предсезонного матча с «Сент-Луис Блюз», сообщает официальный сайт НХЛ. Голкипер отразил 25 бросков и пропустил один гол, проведя на льду 39 минут.

Встреча «Коламбуса» и «Сент-Луиса» завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.