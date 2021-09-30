Никитин – об игре «Локомотива»: всего два матча прошло, никто иллюзий не испытывает

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Мы в первом периоде долго просыпались. Со второго – начали играть в хоккей, два периода на хорошем уровне провели. Есть перепады в игре, но все придёт к нам. С победой ребят, идём дальше.



Доволен ли игрой команды? Всего два матча прошло, никто иллюзий не испытывает. Нужно много работать, много всего менять.



Была ли установка сыграть строже в защите после того, как счёт стал 2:0? Не было установки сушить игру. «Витязь» начал рисковать, так всегда, когда команда проигрывает. Сыграть строго, естественно, просили, но не было установки играть от обороны», – цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

Новость по теме Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 28 сентября