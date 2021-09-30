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Никитин – об игре «Локомотива»: всего два матча прошло, никто иллюзий не испытывает

Никитин – об игре «Локомотива»: всего два матча прошло, никто иллюзий не испытывает
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Мы в первом периоде долго просыпались. Со второго – начали играть в хоккей, два периода на хорошем уровне провели. Есть перепады в игре, но все придёт к нам. С победой ребят, идём дальше.

Доволен ли игрой команды? Всего два матча прошло, никто иллюзий не испытывает. Нужно много работать, много всего менять.

Была ли установка сыграть строже в защите после того, как счёт стал 2:0? Не было установки сушить игру. «Витязь» начал рисковать, так всегда, когда команда проигрывает. Сыграть строго, естественно, просили, но не было установки играть от обороны», – цитирует Никитина официальный сайт КХЛ.

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