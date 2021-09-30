Шипачёв установил рекорд московского «Динамо» по серии с результативными передачами в КХЛ

В эти минуты в Мытищах проходит очередной матч регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и московским «Динамо». После первого периода счёт ничейный — 2:2.



Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей в эпизоде с голом Станислава Галиева. 34-летний форвард продлил серию с голевыми передачами до девяти матчей, установив клубный рекорд по этому показателю в КХЛ. Прежнее достижение принадлежало Дмитрию Яшкину (восемь матчей кряду с голевыми передачами).



Напомним, ранее Шипачёв стал вторым игроком в истории лиги, набравшим более 750 очков. Также 34-летний нападающий побил рекорд Сергея Мозякина по голевым передачам, выйдя по этому показателю на чистое первое место.