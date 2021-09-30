Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шипачёв установил рекорд московского «Динамо» по серии с результативными передачами в КХЛ

Шипачёв установил рекорд московского «Динамо» по серии с результативными передачами в КХЛ
Комментарии

В эти минуты в Мытищах проходит очередной матч регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги между «Куньлунь Ред Стар» и московским «Динамо». После первого периода счёт ничейный — 2:2.

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв отметился результативной передачей в эпизоде с голом Станислава Галиева. 34-летний форвард продлил серию с голевыми передачами до девяти матчей, установив клубный рекорд по этому показателю в КХЛ. Прежнее достижение принадлежало Дмитрию Яшкину (восемь матчей кряду с голевыми передачами).

Напомним, ранее Шипачёв стал вторым игроком в истории лиги, набравшим более 750 очков. Также 34-летний нападающий побил рекорд Сергея Мозякина по голевым передачам, выйдя по этому показателю на чистое первое место.

Рекорды «Динамо» и возвращение Знарка в сборную России. Интервью с Вадимом Шипачёвым Рекорды «Динамо» и возвращение Знарка в сборную России. Интервью с Вадимом Шипачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021