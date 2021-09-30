Ерёменко установил рекорд московского «Динамо» по выигранным матчам в чемпионатах страны

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь Ред Стар» принимал московское «Динамо». Матч завершился со счётом 5:3 в пользу команды Алексея Кудашова.



Ворота московского «Динамо» защищал опытный голкипер Александр Ерёменко. Для 41-летнего вратаря эта победа стала 251-й в его динамовском этапе карьеры, что является новым клубным рекордом по количеству выигранных матчей в составе бело-голубых. Ранее достижение принадлежало Владимиру Мышкину (250).



Напомним, что в начале этой регулярки воспитанник СДЮШОР «Динамо» вышел на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, принадлежавший Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).