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Тренер «Нэшвилла» — об Афанасьеве: он производит действительно сильное впечатление

Тренер «Нэшвилла» — об Афанасьеве: он производит действительно сильное впечатление
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Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс прокомментировал игру молодого форварда клуба Егора Афанасьева.

«Егор выглядит очень хорошо, и то, как он умеет бросать шайбу, говорит о том, что он предрасположен к забиванию голов.

Он из тех, кто даже на тренировках привлекает внимание. Афанасьев действительно производит сильное впечатление», – приводит слова Хайнса официальный сайт «Предаторз».

В прошедшем сегодня матче «Нэшвилла» с «Тампа-Бэй» Афанасьев за 14 минут 37 секунд отметился двумя заброшенными шайбами, а также записал на свой счёт результативный пас, заработав коэффициент полезности «+3». Всего в двух играх предсезонки на счету 20-летнего россиянина 4 (3+1) балла за результативность.

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