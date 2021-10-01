Тренер «Нэшвилла» — об Афанасьеве: он производит действительно сильное впечатление

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс прокомментировал игру молодого форварда клуба Егора Афанасьева.



«Егор выглядит очень хорошо, и то, как он умеет бросать шайбу, говорит о том, что он предрасположен к забиванию голов.



Он из тех, кто даже на тренировках привлекает внимание. Афанасьев действительно производит сильное впечатление», – приводит слова Хайнса официальный сайт «Предаторз».



В прошедшем сегодня матче «Нэшвилла» с «Тампа-Бэй» Афанасьев за 14 минут 37 секунд отметился двумя заброшенными шайбами, а также записал на свой счёт результативный пас, заработав коэффициент полезности «+3». Всего в двух играх предсезонки на счету 20-летнего россиянина 4 (3+1) балла за результативность.