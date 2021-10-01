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Андрей Назаров ответил на вопрос про ситуацию и взаимоотношения с Артемием Панариным

Андрей Назаров ответил на вопрос про ситуацию и взаимоотношения с Артемием Панариным
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал взаимоотношения с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

«Буду краток. Без иронии скажу, что Артемий Панарин – игрок мирового уровня, он добился больших высот. Я какие-то моменты своей жизни ему тоже отдал. Если есть какие-то недопонимания – мы с ним сами пообщаемся. А так всё, что было, всё это осталось в прошлом», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, в начале 2021 года Назаров сообщил, что в 2011 году после гостевого матча «Витязя», за который выступал Панарин и возглавлял сам 47-летний специалист, с рижским «Динамо» хоккеист избил девушку, после чего в отель приехала полиция.

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