Вайсфельд — о Жамнове: на Олимпиаде особо тренировать никого и не надо

Известный хоккейный функционер и комментатор Леонид Вайсфельд поделился мнением о назначении Алексея Жамнова главным тренером сборной России по хоккею.



«Но ведь у нас сейчас действительно нет такой уж доминирующей фигуры, про которую можно сказать: вот этот специалист гораздо лучше, чем Жамнов, Знарок или кто бы то ни было. Никто не выделяется. Допустим, как Тихонов или Тарасов с Чернышевым.



На Олимпиаде особо тренировать никого и не надо. Там же на это просто времени нет. Надо людей сплотить, мотивировать и управлять игрой во время матча. Всё. Тут самый яркий пример — швед Густафссон, который в 2006 году выиграл и Олимпиаду, и чемпионат мира. А на клубном уровне затем никаких громких успехов не добивался. Или в 2002-м у нас же сборной на Олимпиаде руководил Вячеслав Фетисов, и он главным тренером до этого тоже не работал, только ассистентом в клубе НХЛ. И это выглядело тогда более важным обстоятельством.



За Жамнова сейчас есть два сильных аргумента. Алексей долго играл в НХЛ, его уважают игроки, выступающие за океаном. К тому же Жамнов — неконфликтный человек, он со всеми найдёт общий язык. Проблем с кем-то из игроков у него быть не должно. При этом он имеет опыт работы на скамейке во время матчей. И не только в клубе, но и в сборной. В том числе и на Олимпиаде в Корее.



Если бы речь шла о длительной подготовке команды, о каких-то предсезонных сборах, тогда тренерский опыт был бы необходим. А на Олимпиаде это не самый главный фактор. Ведь кто бы ни был главным тренером сборной России, мы всё равно будем желать ей победы и верить в команду до конца», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».