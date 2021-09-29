История повторяется, и в двух её эпизодах много общего. Но есть и отличие.

Революция с Жамновым — не первая в нашем хоккее. 20 лет назад так же назначали Фетисова

История повторяется. Однажды сборную России незадолго до Олимпиады возглавил Вячеслав Фетисов, теперь на этом же месте оказался Алексей Жамнов. Два случая, которые произошли с разницей в 20 лет, имеют между собой много общего.

Специальный тренер под Олимпиаду

20 лет назад:

У сборной России был тренер — Борис Михайлов, который и должен был везти команду на Олимпиаду. Официально контракт с ним был подписан летом 2000 года, а фактически его кандидатуру утвердили чуть раньше, вскоре после провального домашнего ЧМ.

При этом Михайлов уже работал с нашими звёздами, а на Кубок мира — 1996 повёл сборную именно благодаря тому, что его кандидатуру продавили энхаэловцы. Но у Михайлова не было того, на чём делали упор сами игроки — опыта работы в лучшей лиге мира.

А руководить национальной командой на главном старте четырёхлетия должен человек, который прошёл в хоккее всё. То есть, с одной стороны, является тем, кто лично ковал великие победы советского хоккея, с другой – который понимает нынешних энхаэловцев и знает всю изнанку заокеанского хоккея, а также обладает неоспоримым авторитетом у действующих игроков.

Сейчас:

И сегодня у сборной России был главный тренер – Валерий Брагин, который и должен был везти команду на Олимпиаду. Но, когда НХЛ согласилась отпустить игроков в Пекин, стул под Брагиным зашатался. Его, тренера на контракте, даже официальные лица нашего хоккея не спешили связывать с Играми.

Брагин известен в России, да и во всём мире как специалист по молодёжному хоккею, а во взрослом, по сути, только делает первые шаги. Первый заход – с ЦСКА в 2013-м — завершился неудачей, первый опыт с национальной командой – вылетом от Канады в четвертьфинале ЧМ, хотя перевес имён и сил на том турнире был явно за Россией. Его штаб обладает ещё меньшим опытом и авторитетом, чтобы решать серьёзные задачи в сборной.

Снова авторитетные хоккейные люди заговорили о необходимости тренера, который понимает, с кем и против кого ему предстоит работать в Пекине. «Это бардак, что до сих пор нет тренера у сборной, которая поедет на Олимпиаду. Что, это является интригой? Те, кто принимают решения, не готовы определиться? Это рождает нервозность у хоккеистов — знаю это точно, со многими общался. Нужно создавать штаб из уважаемых людей и ставить на лавку тех, кто понимает, что такое стиль НХЛ. Это Сергей Фёдоров, надо дать ему шанс, Слава Козлов, Сергей Гончар, возможно, Леша Жамнов. А мы все вместе можем помогать им консультациями. Отдайте хоккей хоккеистам, а мы разберёмся», — говорил Фетисов на прошлой неделе, и это заявление запустило цепную реакцию.

Непростое решение

20 лет назад:

Кандидатуру поддерживала не ФХР, а министерство спорта и ОКР. В 2000-м, до назначения Михайлова, этот вопрос повис в воздухе, но вновь всплыл спустя год, когда Борис Петрович уже начал готовиться к Солт-Лейк Сити и даже успел объявить первые восемь неприкасаемых игроков.

Фетисову поначалу предложили другую должность – генерального менеджера, но он был согласен на неё, только если ему выдадут самые широкие полномочия. Не договорились.

Летом 2001-го о Михайлове словно забыли и вовсю обсуждали вакантное место тренера олимпийской сборной. «Ситуация у нас неординарная. Пока тренером нашей хоккейной сборной, которая в феврале будет играть на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, считается Борис Михайлов. У него соответствующий контракт с Федерацией хоккея России. Но большинство энхаэловцев хотят видеть на этом посту другого специалиста. Реальных кандидатов двое — Владимир Юрзинов, руководивший сборной на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году, и Вячеслав Фетисов, один из тренеров финалиста последнего розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси», — говорил тогда президент ОКР Владимир Тягачёв.

Чуть позже Фетисова пригласил на встречу Владимир Путин, и вскоре всё было решено. Игроки и ОКР получили того тренера, которого хотели.

Сейчас:

В этот раз российские энхаэловцы не вставали на чью-либо сторону, а просто радовались, что наконец-то, спустя восемь лет перерыва, смогут поехать на Игры. Да и ситуация в нашем хоккее совершенно другая. 20 лет назад ФХР раздирали внутренние противоречия и тянуло ко дну банальное отсутствие денег, не прошла ещё эпоха отказников. Теперь все условия созданы, играть за страну готовы все, игроков не ругают за большие зарплаты и отсутствие патриотизма.

Противоборствующими сторонами в вопросе о главном тренере выступали другие силы – наверху, и кандидатуры выдвигались разные, отсюда и свистопляска со всеми назначениями последних дней. Сначала главным тренером не официально, но всё же объявили Олега Знарка, а спустя несколько дней созвали экспертный совет, на котором утвердили кандидатуру Алексея Жамнова. Пока контракт не подписан, любопытно, что и 20 лет назад формальности с Фетисовым утрясли не сразу, а только к середине осени.

Причины таких стремительных перестановок официально называются те же, что и 20 лет назад. «Алексей Юрьевич обладает многолетним опытом работы в штабе сборной страны, имеет победный опыт Олимпиады в Корее, отлично понимает специфику работы со звёздами из НХЛ», — объяснил назначение Жамнова Валерий Каменский.

Без опыта главным тренером

20 лет назад:

У Фетисова опыт уже был, только не главным. Сразу же после завершения игровой карьеры вошёл в тренерский штаб «Нью-Джерси», где помогал сначала Робби Фтореку, а затем Ларри Робинсону. В 2000-м он стал первым россиянином, завоевавшим Кубок Стэнли в качестве тренера.

Но чтобы возглавлять команду, да ещё и национальную, да ещё и на Олимпиаде, да ещё и таким молодым (Фетисову на тот момент было 44 года)?

Игроков это ничуть не пугало. «Команда уже давно не выигрывала серьёзных соревнований, и необходимо, чтобы у руля сборной был действительно квалифицированный специалист. Я считаю, что Фетисов — этот тот человек, который лучше всех знает работу профессионалов», — объяснял своё мнение Олег Твердовский.

«На корабле должен быть один капитан. Если их будет больше, корабль, скорее всего, пойдёт ко дну. Если капитаном станет Фетисов, мы все готовы стать его матросами и полностью подчиняться ему до последнего мгновения хоккейного турнира Олимпиады», — говорил Павел Буре.

Сейчас:

Если Фетисов сразу после карьеры ушёл с головой в тренерскую деятельность, то Жамнов выбрал другое направление и стал генеральным менеджером. В этой ипостаси он работал в «Витязе», «Атланте», «Спартаке» и сборной России, но не раз вынужденно и сам вставал на лавку.

Например, отработал практически целый сезон и. о. главного тренера красно-белых после отставки Вадима Епанчинцева, вывел команду в плей-офф и дал настоящий бой СКА в первом раунде.

Жамнов входил в тренерский штаб и Ильи Воробьёва, и Олега Знарка, работал на чемпионатах мира и Олимпиаде. Все знают легенду о том, что именно Жамнов взял ситуацию в свои руки в критический момент Пхёнчхана, когда наша команда проигрывала Германии в финале.

Одно из главных отличий Жамнова-тренера и Фетисова-тренера в том, что второго пригласили в сборную только на олимпийский турнир (Михайлов всё это время оставался «главным тренером ФХР» и весной 2002-го руководил сборной на чемпионате мира). Жамнову же, судя по всему, доверяют сборную не только на время Олимпиады, но и до, и после неё. Контракт ещё не подписан, но Брагин уже переведён в консультанты, а Третьяк сообщил, что ФХР надеется на долгосрочное сотрудничество с Жамновым.

Фетисов в Солт-Лейк Сити не завоевал золото, но именно под его руководством Россия взяла свою последнюю медаль на энхаэловских Олимпиадах. Перед этим он проделал огромную работу по формированию состава – часть игроков пришлось уговаривать, кто-то всё равно отказался, условия были непростыми. Фетисов же фактически отгородил команду от ФХР, дав ей возможность спокойно делать своё дело, не отвлекаясь на фоновый шум.

Как проведёт свою Олимпиаду Жамнов, нам ещё только предстоит узнать. У него, как и у Фетисова, впереди тоже много тяжёлой и кропотливой работы, и та же задача — золото.