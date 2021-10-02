Пулккинен: в детстве много работал над броском, хотел походить на Овечкина и Ковальчука

Нападающий «Трактора» Теэму Пулккинен высказал мнение об Александре Овечкине и Илье Ковальчуке.
«В детстве я очень много работал над броском, хотел прокачаться и стать хорошим снайпером. Всегда следил за русскими игроками — Овечкиным, Ковальчуком. Когда мне было лет 14-15, они уже играли в НХЛ, а я смотрел в YouTube, как они забивают. Хотел быть похожим на них, бросать, как они.
Когда впервые встретил Овечкина и Ковальчука, автографы не просил. Ови в прошлом году катался с «Динамо» перед сезоном НХЛ, но, кажется, я и в НХЛ успел против него поиграть. А Ковальчука в НХЛ, по-моему, не застал. Когда я туда попал, он уже вернулся в Россию. Возможно, впервые мы с ним встретились на льду в прошлом году, когда он был в «Авангарде», или раньше, на чемпионате мира.
В детстве ты на кого-то равняешься, а когда вырастаешь и начинаешь играть в той же лиге, уже не хочешь проявлять к кому-то излишнее уважение. Хочется биться с ними за каждую шайбу, не сдаваться», — сказал Пулккинен в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
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