Кудашов: «Динамо» сыграло правильно в обороне и не дало «Барысу» ничего сделать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:3).

«Тяжёлая игра. Поначалу было хорошее движение, но ближе к концу оно стало пропадать. Тем не менее играли правильно и забили хорошие голы в нужный момент. Было довольно много меньшинства, но выстояли. Сыграли правильно в обороне, не дали сопернику ничего сделать. Поэтому довольны как результатом, так и игрой.

Ситуация была такая непростая — играли два дня подряд. Ребята молодцы, нашли силы и отдали их все. И отдельно хочу поблагодарить болельщиков, потому что они нам сегодня сильно помогали. Вчерашнее решение впервые в сезоне сыграть в восемь защитников было связано со спаренным матчем? Да, в том числе.

Всё ли в порядке с ушедшим в раздевалку Фисенко? Да. Прибыльский не играет из-за ротации, претензий к нему нет. Как отношусь ко вчерашнему решению Галиева отдать пас на Фисенко? Эту тему мы сегодня с утра обсуждали в раздевалке. Это говорит о крепком коллективе и уважении друг к другу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.