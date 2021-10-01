Кудашов: «Динамо» сыграло правильно в обороне и не дало «Барысу» ничего сделать

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:3).
«Тяжёлая игра. Поначалу было хорошее движение, но ближе к концу оно стало пропадать. Тем не менее играли правильно и забили хорошие голы в нужный момент. Было довольно много меньшинства, но выстояли. Сыграли правильно в обороне, не дали сопернику ничего сделать. Поэтому довольны как результатом, так и игрой.
Ситуация была такая непростая — играли два дня подряд. Ребята молодцы, нашли силы и отдали их все. И отдельно хочу поблагодарить болельщиков, потому что они нам сегодня сильно помогали. Вчерашнее решение впервые в сезоне сыграть в восемь защитников было связано со спаренным матчем? Да, в том числе.
Всё ли в порядке с ушедшим в раздевалку Фисенко? Да. Прибыльский не играет из-за ротации, претензий к нему нет. Как отношусь ко вчерашнему решению Галиева отдать пас на Фисенко? Эту тему мы сегодня с утра обсуждали в раздевалке. Это говорит о крепком коллективе и уважении друг к другу», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 октября 2021
-
23:00
-
22:38
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:58
-
21:57
-
21:44
-
21:42
-
21:24
-
21:06
-
21:00
-
20:48
-
20:40
-
20:31
-
20:09
-
19:57
-
19:19
-
19:09
-
18:45
-
18:29
-
17:40
-
17:29
-
16:50
-
16:27
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
15:22
-
15:01
-
14:43
-
14:23
-
14:13
-
14:08
-
14:03