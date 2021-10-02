С. Фёдоров прокомментировал слабую игру ЦСКА в атаке. Меньше на Западе забили лишь 3 клуба

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в матче чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (1:2), а также слабую игру команды в атаке.



«Ак Барс» — с победой. Хорошая игра, хороший для нас соперник, хороший был тест. Неудачно мы начали игру в первом периоде, но выровняли, хорошо провели второй период. Очевидно, что наши удаления, наша дисциплина в плане удалений не позволили нам выполнить то, что мы хотели.



Кто отвечает за смену состава? Начну с себя (у ЦСКА в матче с «Ак Барсом» было два удаления за нарушение численного состава. Одно из них казанцы реализовали. — Прим. «Чемпионата»). Это технический вопрос. Сейчас не смогу точно вам ответить на это. Мы работали в определённом режиме, игроки, кто должен был идти на смену, — знали. Начну с себя, значит, не докричался.



В чём нужно прибавить, чтобы команда больше забивала? Нужно доводить шайбу до ворот. Обязательно игрок перед воротами должен мешать вратарю. Необходимо перевести игру в зону соперника. Наши крайние должны сохранить шайбу для последующих действий в позиционной атаке, чтобы была угроза. Это те моменты, над которыми мы должны работать. Мы эту работу продолжим, будем уделять этому внимание каждый день.



Если бы соперником был не «Ак Барс», играл бы Адам Рейдеборн? Да, совершенно верно. Как себя чувствует Юаким Нордстрём? Про него сложно сейчас говорить, мы проводим определённые тесты. Но сотрясение есть сотрясение. Конкретных сроков возвращения нет, но надеюсь, что скоро он сможет выйти и попробовать себя на льду», — цитирует Фёдорова официальный сайт армейцев.

Отметим, ЦСКА за 13 матчей забросил 28 шайб. В Западной конференции меньше забили лишь «Северсталь» (22 гола), рижское «Динамо» и «Сочи» (оба — по 21 голу).