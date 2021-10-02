«Алекс клонировал себя, чтобы обойти Гретцки». «Кэпиталз» включили в состав двух Овечкиных

В НХЛ произошла забавная ситуация. «Вашингтон Кэпиталз» включил в состав на тренировочный лагерь двух Овечкиных.
Журналист спортивного блога Russian Machine Never Breaks Йан Оланд предположил, что вторым Овечкиным в может быть сын Александра — Сергей.
Кроме того, обозреватель высказал четыре наиболее вероятных варианта, почему в окончательном списке оказалась две фамилии Овечкин.
«1. Пресс-служба „Кэпиталз“ допустила опечатку, но это кажется надуманным.
2. Алекс Овечкин пробрался к чьему-то компьютеру и добавил имя своего сына в состав. Кто-нибудь подаёт заявку на поздний срок?
3. Брайан Маклеллан (генеральный менеджер „Вашингтона“. — Прим. „Чемпионата“) нашёл способ обойти законы о детском труде.
4. Алекс Овечкин, который собирается стать врачом (имеется в виду защита Овечкиным кандидатской диссертации и степень доктора наук. — Прим. „Чемпионата“), клонировал себя, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки за два сезона вместо четырёх (а также получить двойную зарплату)», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.
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