Хартли заменил Грубеца после гола Пулккинена. Финн реализовал удаление вратаря «Авангарда»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Трактор» встречается с омским «Авангардом». Встреча проходит на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Счёт после первого периода — 2:0 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 17-й минуте при счёте 1:0 в пользу челябинцев Шимон Грубец получил двухминутное удаление за задержку игры, выкатившись слишком далеко за пределы трапеции. Игроки «Трактора» выиграли вбрасывание, шайбу получил Ник Бэйлен, отдавший передачу от синей линии на Теэму Пулккинена. Финский нападающий бросил в касание и пробил Грубеца. После этого тренерский штаб омичей принял решение заменить чешского голкипера на Василия Демченко.

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