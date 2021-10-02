Хартли — о 3:4 с «Трактором»: не вижу проблемы. «Авангарду» надо подтянуть игру в атаке

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги встречи с «Трактором» (3:4).



«Поздравляю «Трактор» с победой. Мы начали не так, как нам хотелось, и уже в первом периоде отставали в две шайбы. Второй период был получше, третий — очень хорош, но, к сожалению, мы не смогли сравнять счёт в конце матча. Мне понравилось, на каких скоростях мы играли. Я думаю, если мы будем продолжать так действовать, то станем лучше в будущем. Ребята работают, выкладываются, но сегодня не хватило одной заброшенной шайбы. Никакой проблемы я не вижу, нам нужно немножко подтянуть игру в атаке, и я уверен, что мы сможем это сделать.



Замена Грубеца на Демченко — это попытка сменить темп игры. Мы ни в коем случае не виним Шимона в пропущенных шайбах, но иногда в хоккее так бывает, что для перелома игры требуется заменить голкипера. И это сработало, так как во втором периоде «Авангард» смог уйти с 0:2. Игра Демченко? Он вышел и очень уверенно провёл второй период, несколько раз сохранял нас в игре. Так что я считаю, что он справился со своей задачей», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.