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«Каролина» выставила нападающего Максима Летунова на драфт отказов

«Каролина» выставила нападающего Максима Летунова на драфт отказов
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«Каролина Харрикейнз» выставила нападающего Максима Летунова на драфт отказов, сообщает инсайдер Крис Джонстон в «Твиттере».

Россиянин подписал двусторонний контракт с клубом в июле 2021 года.

В прошедшем сезоне Летунов выступал в системе «Сан-Хосе». В 32 матчах регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги Летунов набрал 15 очков: забросил 12 шайб и отдал три результативные передачи. В плей-офф он отметился двумя голами в четырёх встречах.

Регулярный чемпионат сезона-2021/2022 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз» состоится встреча, которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня новичок лиги «Сиэтл Кракен» сыграет с «Вегас Голден Найтс».

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