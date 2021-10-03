Никитин — о назначении в «Локомотив»: семья поехала отдыхать, а я ещё успею в другой раз

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал, как узнал о контрактном предложении ярославского клуба.
«Такие вещи, как правило, всегда случаются неожиданно. Мы действительно ехали на поезде вместе с семьёй на отдых в Сочи. Зря потратился на путёвки? Ну почему же, семья поехала отдыхать дальше, а я ещё успею отдохнуть в другой раз (смеётся). Мы сразу договорились, что действуем по ситуации. Поступило предложение, в итоге было принято такое решение. Не было бы звонка – поехали бы дальше вместе отдыхать.
Контракт рассчитан на два года. Изменения возможны, но главное, что Димка Юшкевич и его тёзка Пирожков вместе со мной. Мы с Димой Пирожковым вместе работаем восемь лет, с Димой Юшкевичем тоже восемь лет работали в сборной и клубе. Хорошо знаем друг друга, поэтому проблем не было. Корешков? Так у него действующий контракт, а с Юшкевичем и Пирожковым, как и со мной, клуб попрощался», — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионату» Павлу Панышеву.
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