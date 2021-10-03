«Нэшвилл» разгромил «Тампу», «Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в предсезонке

В предсезонном матче «Нэшвилл Предаторз» дома разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Каррье, Мэтью Оливье, Ник Казинс, Люк Канин, Филип Томасино и Рокко Гримальди. За «Тампу» единственный гол забил Борис Катчук.

В другом товарищеском матче предсезонки «Чикаго Блэкхоукс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Боргстрём, Колтон Дач, Маккензи Энтвистл, Майк Хардман и Доминик Кубалик. За «Блюз» единственный гол оформил Тори Крюг.

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».