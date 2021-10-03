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«Нэшвилл» разгромил «Тампу», «Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в предсезонке

«Нэшвилл» разгромил «Тампу», «Чикаго» обыграл «Сент-Луис» в предсезонке
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В предсезонном матче «Нэшвилл Предаторз» дома разгромил «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Александр Каррье, Мэтью Оливье, Ник Казинс, Люк Канин, Филип Томасино и Рокко Гримальди. За «Тампу» единственный гол забил Борис Катчук.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
6 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Carrier (Novak) – 01:46' (5x5)   2:0 Olivier (McCarron, Лафф) – 33:52' (5x5)   2:1 Katchouk – 36:37' (5x5)   3:1 Казинс (Гримальди, Фаббро) – 38:51' (5x5)   4:1 Канин (Гранлунд, Йози) – 39:40' (5x4)   5:1 Tomasino (Carrier, Казинс) – 51:11' (5x4)   6:1 Гримальди (Казинс, Экхольм) – 56:24' (5x5)

В другом товарищеском матче предсезонки «Чикаго Блэкхоукс» на выезде обыграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Хенрик Боргстрём, Колтон Дач, Маккензи Энтвистл, Майк Хардман и Доминик Кубалик. За «Блюз» единственный гол оформил Тори Крюг.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2021, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 5
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Крюг (Бозак) – 00:50' (5x5)   1:1 Боргстрём – 02:22' (5x5)   1:2 Dach – 17:16' (5x5)   1:3 Entwistle (Хайра) – 30:59' (5x5)   1:4 Hardman (Боргстрём) – 36:20' (5x5)   1:5 Кубалик (Дак, Kurashev) – 51:33' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2021/22 начнётся 12 октября двумя матчами, в которых будет встреча между действующим чемпионом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Питтсбург Пингвинз», которая пройдёт в Тампе. Во втором матче дня сыграет новичок лиги «Сиэтл Кракен» с «Вегас Голден Найтс».

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