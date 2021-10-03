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Клим Костин получил травму в предсезонном матче с «Чикаго»

Клим Костин получил травму в предсезонном матче с «Чикаго»
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Клим Костин получил травму верхней части тела в предсезонном матче с «Чикаго Блэкхоукс» (1:5). Степень серьёзности повреждения 22-летнего игрока определится позднее, сообщает официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в прошлом сезоне россиянин выступал в КХЛ и НХЛ. В составе «Авангарда» форвард провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал в них 18 очков: забросил семь шайб и отдал 11 результативных передач, в плей-офф у игрока девять очков (5+4) в 24 встречах.
Отметим, что Костин стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе омичей.

П окончании сезона хоккеист отправился в «Сент-Луис», где провёл две встречи в регулярном чемпионате и отдал в них одну результативную передачу.

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