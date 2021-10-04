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Морис — о Бердине: очень впечатлён, что после такого начала он собрался и сыграл надёжно

Морис — о Бердине: очень впечатлён, что после такого начала он собрался и сыграл надёжно
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Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об игре российского голкипера команды Михаила Бердина в предсезонном матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:3).

«Я очень впечатлён тем, что после такого начала он собрался и сыграл надёжно. Первый гол был для него нервным. И он, и все знают, что такого не может происходить. Но затем он отбивал сложные броски, контролировал трафик. Голкиперу в такой встрече очень сложно играть. Мне очень понравилось, как он действовал», – цитирует Мориса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между командами «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс», который завершился победой хозяев льда со счётом 3:2.

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