Морис: Е. Свечников проводит хороший лагерь, он делает всё, что может

Главный тренер «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился мнением об игре российского форварда Евгения Свечникова после предсезонного матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:3).

«По ходу лагеря я его двигал и вверх, и вниз. У него есть нацеленность на ворота, он дружит с руками, может играть комбинационно и в целом понимает игру. В дальнейшем для него будет важно, как ему удаётся взаимодействовать с другими людьми. Но вообще он проводит хороший лагерь. Он делает, что может», – цитирует Мориса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» состоялся выставочный матч НХЛ перед стартом регулярного сезона между командами «Ванкувер Кэнакс» и «Виннипег Джетс», который завершился победой хозяев льда со счётом 3:2.