Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Российский форвард «Торонто» Гоголев отправлен в фарм-клуб

Российский форвард «Торонто» Гоголев отправлен в фарм-клуб
Комментарии

«Торонто Мэйпл Лифс» перевёл российского нападающего Павла Гоголева в фарм-клуб.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт команды, хоккеист отправляется в АХЛ в состав «Торонто Марлис». Вместе с Гоголевым в фарм-клуб переведён защитник Филип Крал.

Отметим, что в заявку на предстоящий предсезонный матч «Торонто» с «Оттавой» попал российский нападающий Кирилл Семёнов. Матч начнётся завтра, 5 октября, стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.

Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 13 октября. В первый день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз», а также «Вегас Голден Найтс» с «Сиэтл Кракен». «Торонто» проведёт первый матч в регулярном сезоне в четверг, 14 октября, дома с «Монреаль Канадиенс».

«Возвращайся в КХЛ, Гусев!» Фанаты «Торонто» уже разочаровались в русском форварде «Возвращайся в КХЛ, Гусев!» Фанаты «Торонто» уже разочаровались в русском форварде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021