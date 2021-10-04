Российский форвард «Торонто» Гоголев отправлен в фарм-клуб

«Торонто Мэйпл Лифс» перевёл российского нападающего Павла Гоголева в фарм-клуб.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт команды, хоккеист отправляется в АХЛ в состав «Торонто Марлис». Вместе с Гоголевым в фарм-клуб переведён защитник Филип Крал.



Отметим, что в заявку на предстоящий предсезонный матч «Торонто» с «Оттавой» попал российский нападающий Кирилл Семёнов. Матч начнётся завтра, 5 октября, стартовое вбрасывание — в 2:00 мск.



Новый сезон Национальной хоккейной лиги стартует 13 октября. В первый день сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» с «Питтсбург Пингвинз», а также «Вегас Голден Найтс» с «Сиэтл Кракен». «Торонто» проведёт первый матч в регулярном сезоне в четверг, 14 октября, дома с «Монреаль Канадиенс».