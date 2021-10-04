Беттмэн — о заявлении Ленера: необязательно писать в соцсетях, чтобы привлечь внимание

Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал заявления голкипера «Вегаса» Робина Ленера.



«Мы очень серьёзно относимся к подобным заявлениям. Хотим в ближайшее время провести с Ленером встречу, чтобы понять его точку зрения. После этого мы примем какое-либо решение.



Необязательно писать в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к себе. У нас есть горячая линия, телефон доверия. Можно напрямую связаться с лигой. Если у какого-то игрока есть сомнения, то мы готовы их выслушать», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.



Напомним, ранее Ленер сообщил, что в клубах Национальной хоккейной лиги используются психоактивные снотворные вещества для восстановления хоккеистов. В частности, он обвинил в этом «Филадельфию» и её главного тренера Алена Виньо.

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