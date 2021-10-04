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Беттмэн — о «Баффало» и Айкеле: неприятная ситуация. Сторонам нужно набраться терпения

Беттмэн — о «Баффало» и Айкеле: неприятная ситуация. Сторонам нужно набраться терпения
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмен прокомментировал ситуацию, касающуюся «Баффало Сэйбрз» и бывшего капитана клуба Джека Айкела.

«Это очень неприятная ситуация. Не считаю правильным на кого-то указывать пальцем и обвинять в сложившейся ситуации. Думаю, каждая сторона желает только лучшего. Но пока их желания не сходятся. Считаю, что обеим сторонам нужно набраться терпения», — цитирует Беттмэна Sportsnet.

Напомним, контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом $ 10 млн рассчитан ещё на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения. Клуб и игрок имеют разногласия по поводу лечения травмы игрока, до сих пор не придя к соглашению. Также «Баффало» не сумели обменять Айкела в другой клуб.

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