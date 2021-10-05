Федотов: лучше выиграть Кубок Гагарина с ЦСКА, чем стать лучшим вратарём

Голкипер ЦСКА Иван Федотов поделился мнением о звании лучшего вратаря второй недели КХЛ, а также рассказал о своём шлеме и игровом номере.



«Стал лучшим вратарём второй недели КХЛ? Я примерно посчитал, что сыграл три матча, наверное, шансики есть. Выберут, так выберут, я особо не следил за этим. Не считаю, что на этом надо акцентировать внимание. Самое главное – мы выиграли в тех встречах.



Конечно, это приятно. Немного подстёгивает. Но это не так важно. Лучше выиграть Кубок Гагарина, но не стать лучшим вратарём, чтобы все болельщики и игроки были рады, и я в том числе. Завоевать трофей важнее, чем добиться каких-то индивидуальных достижений. Думаю, с этим согласится любой спортсмен.



Мой шлем? Я хотел, чтобы он был в строгом стиле. Не было желания чего-то выдумывать. Так получилось, что я его долго ждал. Я хотел видеть архитектуру Москвы и моего родного города – Санкт-Петербурга. На маске есть цифра 75 – возраст ЦСКА и российского хоккея. Ещё изображена эмблема клуба и написан мой 28-й номер. Всё строго в красно-синих цветах. Смотрится гармонично, поэтому я доволен.



Почему выступаю именно под 28-м номером? Мне он нравится. Когда я ещё переходил в «Трактор», решил, что надо что-то поменять. В детстве у меня как-то был 28-й номер, и он достаточно мне симпатичен – с ним были приятные ассоциации. И я подумал, дай попробую – новое место, новый клуб, почему нет? Я с ним себя комфортно чувствую. До этого у меня были 30-й и 33-й номера. Да, это вратарские номера, которые преобладают в хоккее. Но я понял, что 28-й – это тот номер, который должен быть у меня. Сейчас я ни о чём не жалею и считаю, что это правильный выбор», — приводит слова Федотова пресс-служба клуба.