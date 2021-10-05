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Мэттьюс: постепенно даю себе нагрузку. Планирую сыграть в первом матче «Торонто» в сезоне

Мэттьюс: постепенно даю себе нагрузку. Планирую сыграть в первом матче «Торонто» в сезоне
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс рассказал о восстановлении после операции на кисти, которую он перенёс в августе.

«Я двигаюсь вперёд постепенно, день за днём, и планирую сыграть в первом матче. Надеюсь на это. Я себя довольно хорошо чувствую. Стабильно прогрессирую. За последние несколько недель сумел продвинуться вперёд, начал работать с шайбой, бросать. Чувствую себя комфортнее. И я тренируюсь с ребятами – это хороший знак для меня.

Думаю, что участие в выставочных матчах весьма полезно для меня по целому ряду соображений, но не уверен, что буду играть. Осталось несколько матчей. Надо посмотреть, как будет складываться ситуация на этой неделе.

Мы всё ещё осторожничаем. Ребята знают, что меня пока не стоит привозить в борт. Сегодня я поиграл в углах, почувствовал нагрузку, давление, с которым справился. Всё было нормально, так что я доволен.

Мне очень хотелось оказаться под нагрузкой, принять участие в упражнениях, чтобы проверить себя, руку, своё состояние. Я сделал шаг вперёд, приняв участие в полноценной тренировке. Рад этому», – цитирует Мэттьюса официальный сайт НХЛ.

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