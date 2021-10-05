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Эвасон — о Капризове: он в отличной форме. Его аэробные способности невероятны

Эвасон — о Капризове: он в отличной форме. Его аэробные способности невероятны
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал выступление Кирилла Капризова в выставочном матче с «Колорадо» (3:1).

«Его аэробные способности просто невероятны. Сегодня мы удваивали его смены пару раз. Сразу после того как у него была длинная смена, я смотрел на него – тяжёлого дыхания не было. Похоже на то, что он готов к работе. Он в отличной форме.

Звено Капризов — Эрикссон Эк — Цуккарелло? Движение Цуккарелло и Кирилла просто фантастическое. Эрикссон Эк идёт к воротам и закрывает обзор вратарю. Теперь там есть наш игрок, так что у парней появляется ещё больше возможностей для творчества. Мы думаем, что Экки подходит идеально под эту тактику», – цитирует Эвасона The Athletic.

Напомним, Капризов набрал 3 (1+2) очка в прошедшем матче.

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